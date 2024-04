"Noi e l’Inter siamo due squadre differenti. L’Inter ha un progetto da 4/5 anni, gioca nello stesso modo, ha giocatori che sono qua da tanto. Squadra con maturità ed esperienza. Siamo una rosa che ha cambiato 10 giocatori. In un anno posso succedere tante cose. Il nostro progetto è più lungo ma dobbiamo fare tanto di più. Se la società vuole vincere dobbiamo avere una squadra forte, abbiamo bisogno di giocatori forti. Lotterò per crescere ogni giorno in allenamento, dare di più. Perché non basta dire che siamo giovani e il percorso è lungo. Bisogna agire ogni giorno”.