Ag. Giay: “Zanetti un riferimento per lui. L’Interesse dell’Inter? Fa piacere”

A chi si ispira?

"Pupi Zanetti è un riferimento per lui. Fra i giocatori di oggi certamente Nehuel Molina ed Alexander-Arnold, per esempio. Tutti campioni che segue ed ammira sperando un giorno di poter raggiungere il loro livello".

Che effetto le fa leggere dell'interessamento dell'Inter?

"Più che a me, a lui sapere che si dica che un club come l'Inter lo segua, lo rallegra molto e gli fa piacere. Però mi fermo qui: stiamo commentando ciò che leggiamo dai giornali, perché per il resto lui è focalizzato e concentrato sulla sua stagione e sulla sua crescita".

Ma a lei risulta dell'interesse nerazzurro? E ci sono altri club su di lui?

"Ci sono abbastanza club che lo seguono, in Europa è molto apprezzato. Soprattutto per le caratteristiche di cui parlavo prima. E' molto giovane, ma con già 70 partite in un grande club dell'Argentina, che tutti i fine settimana riempie lo stadio con 50mila persone. Ha grande personalità ed è anche per questo che è così seguito da voi".

La cifra ipotizzata per il suo cartellino, di 6 milioni di euro, la trova realistica?

"Per le cifre bisogna che il club che si interessa a lui parli con il San Lorenzo. È un giocatore di prospettiva che vuole realizzare un giorno il sogno di giocare in Europa".

