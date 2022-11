Ag. Radu: “Grande avvio, 2° per parate in Europa. Può lasciare la Cremonese”

Le dichiarazione del procuratore del portiere di proprietà dell'Inter e l'annuncio sul possibile trasferimento a gennaio

Alessandro De Felice

L'operatore di mercato Crescenzo Cecere ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dei Mondiali in Qatar senza l'Italia, di calciomercato e del futuro di Ionut Radu, suo assistito e portiere di proprietà dell'Inter e in prestito alla Cremonese in questa prima parte di stagione.

Al Mondiale non c’è l’Italia.

"Per la seconda volta di fila… non è una casualità. E deve fare riflettere tutti. Bisogna valorizzare i giovani. Anche nei vivai occorre puntare sulla formazione dei ragazzi. Spero che nel futuro si faccia un lavoro che non è stato fatto".

C’è più tempo per pensare al mercato.

"Inevitabilmente con i campionati fermi se ne parla. Ma non sarà un grande mercato. Vedremo qualche ritocco. Ma niente colpi importanti, veniamo da una recessione globale. Sarà un mercato molto attento".

Radu?

"Ha fatto un grande avvio di stagione, per cinque partite è stato uno dei migliori in campo ed è risultato il secondo portiere per parate in Europa. Ha bisogno di giocare, stiamo valutando diverse opzioni".

Può lasciare la Cremonese quindi.

"Si, deve giocare. Potrebbe andare via per trovare la giusta continuità".