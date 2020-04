L’ex agente di Belfodil: “Inter? Non capì la fortuna che gli capitò. Rischiai di impazzire per…”

George Atangana, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, ha ricordato i trascorsi in Italia del suo ex assistito Ishak Belfodil: “Era un bel prospetto del Lione ma erano disposti a darlo via. Avevo preso la sua procura e ricordo che ero in giro per l’Hotel Quark quando a un certo punto vedo un indaffarato Zanzi, all’epoca ds del Bologna, passeggiare avanti e indietro per il corridoio. Gli chiedo «Roberto, cosa cerchi?» «Un attaccante», mi rispose. Gli parlai di Belfodil, lo conosceva. Dopo 5 minuti firmammo tutto”.

Percorso netto, Bologna, Parma, Inter.

“Il Bologna decise di non riscattarlo e arrivò il Parma. Donadoni lo aveva visto in partita proprio da avversario e gli era piaciuto. Disputa una buona stagione, si afferma come uno dei migliori prospetti del campionato e guadagna l’interesse dell’Inter”.

Ricorda la trattativa?

“Con l’Inter ci accordammo immediatamente, ma i club faticavano a trovare una formula. Chiusero inserendo Cassano e la mia vita professionale ebbe una svolta decisiva in quel preciso momento”.

Anche se poi inaspettatamente qualcosa è andato storto.

“Il talento nel calcio non è tutto e Belfodil lo ha dimostrato. Ancora adesso capita di parlarne con lui. Era immaturo, non riusciva a capire quale fortuna gli fosse capitata e alcuni suoi atteggiamenti, insieme a qualche panchina, gli fecero maturare l’idea di andarsene. Prima di accettare il Livorno rifiutò 12 offerte, rischiò di farmi impazzire. Poi dopo gli consegnai il mandato di procura e lo lasciai andare. Non fu un periodo semplice. Oggi è divenuto un uomo, è maturato e ha una bellissima famiglia. Ishak si è ritrovato, era solo questione di tempo. sta facendo ottime cose con la maglia dell’Hoffenheim e gli auguro di continuare così”.