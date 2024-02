Agostinelli: “Inter, Inzaghi paga la sua gentilezza. Un altro al posto suo…”

"Tra i primi 5 non so, ma credo che sia uno da top ten di sicuro e non è una critica. Davanti alla difesa è uno dei primi in Europa però".

"In cosa è cresciuto? Ha la fortuna di avere un grande staff ed è una persona intelligente. A Simone gli manca solo una cosa, di vincere uno Scudetto ma anche che quelli che credono che la sua gentilezza sia una debolezza si ricredano, perché è la sua forza. Questa Inter ha fatto una partita vera in finale. Il City è la squadra più forte in assoluto ma se l'è giocata. Con questi numeri ci fosse stato qualcun altro in panchina i giornali ne avrebbero parlato per giorni ed elogiato, invece lui paga questa sua gentilezza, che invece è un punto forte".