Decalogo per trasparenza agenti, l’AIACS replica alla Fiorentina

L'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società replica con una nota ai regolamenti suggeriti dalla società viola a FIFA e UEFA sulla trasparenza nei trasferimenti

Nelle scorse ore, la Fiorentina ha inviato ai vertici del calcio, di FIFA e UEFA, un elenco di possibili misure per arginare il potere dei procuratori. Dal limite del 5% per le commissioni alla trasparenza totale dei compensi agli agenti. (CLICCA QUI per il decalogo stilato dalla società viola).

"Dopo il comunicato ufficiale da parte della Fiorentina, ci vediamo costretti, per l’ennesima volta a dover replicare. Noi abbiamo riassunto la nostra politica associativa in una recente intervista in cui abbiamo evidenziato di essere stati i primi a chiedere trasparenza. Apprezziamo - si legge nella nota dell'associazione dei procuratori - la volontà collaborativa della società Fiorentina pur sottolineando come il decalogo pubblicato mostri chiari errori di interpretazione del ruolo degli agenti e di interpretazione dei regolamenti attuali scritti ed emanati dalla FIFA ed accettati dalla Figc di cui la Fiorentina fa parte integrante. Sollecitiamo un dibattito aperto e costruttivo con i club per migliorare il sistema di cui anche noi come categoria facciamo parte”.