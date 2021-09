Albiol: “Inter, Inzaghi ottimo allenatore. Scudetto? Questione a 3, ma occhio a…”

L'analisi di Raul Albiol, difensore spagnolo ex Napoli e ora al Villarreal, sulla nuova Serie A alla Gazzetta dello Sport

"Il favorito? Difficile, c’è grande equilibrio. L’Inter era davanti, però l’addio di Conte e Lukaku ha livellato la situazione. Inzaghi è un ottimo allenatore, ma arriva in un posto nuovo e vedremo come andrà. Penso che sia una cosa tra Juve, Napoli e Inter, con un occhio di riguardo per la Lazio di Sarri. È arrivato anche Mourinho, il livello degli allenatori è molto alto e farà crescere tutto il campionato. Sarà difficile anche solo entrare in Champions".