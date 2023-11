Alessio: “Juve? Ricorda la mia e di Conte. Ma l’Inter è favorita per la rosa”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Angelo Alessio, tecnico ed ex vice di Conte alla Juventus, ha parlato così del derby d'Italia di domenica sera: "Sicuramente sarà una partita molto importante perché il risultato determinerà anche chi dopo questo match sarà in testa alla classifica di Serie A, ma non sarà decisiva per lo Scudetto visto che siamo solo all'inizio del campionato".