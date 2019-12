All. AZ: “LASK? Non è una big come Arsenal e Inter, ma sicuri che queste siano meglio?”

Arne Slot, allenatore dell’AZ Alkmaar, alla tv ufficiale del club olandese ha commentato i sorteggi dei sedicesimi di Europa League, che vedrà la sua squadra impegnata contro gli austriaci del LASK. Ecco il commento di Slot:

“Non è una squadra di cui si conosce molto. Però sono a due punti dal Salisburgo in campionato, e se c’è una squadra che mi ha stupito in Europa quella è il Salisburgo. In questa fase si gioca sempre contro una buona squadra. Naturalmente club come l’Arsenal, l’Inter e il Benfica sono più grandi a livello di storia, ma la domanda è se hanno una squadra migliore“.

(Fonte: nu.nl)