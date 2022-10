Allegri: “Chiesa e Pogba out al 99% con l’Inter. Fallimento? Ci sono squadre che…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Lecce, Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus, ha parlato così del momento negativo: "In campionato siamo in ritardo, abbiamo il tempo e la possibilità di recuperare. Ora abbiamo cinque partite importanti e bisogna concentrarsi su quello, pi verrà la sosta e recupereremo tutti i giocatori e sarà un'altra cosa. Fallimento? Nella vita capitano queste cose qui, non trovo la parola adatta, trovatela voi.

Ci sono squadre che sono state otto anni senza giocare in Champions, può capitare anche questo. Non bisogna andare in frustrazione altrimenti non ne andiamo più fuori. Infortunati? Andiamo via in 19 con 3 portieri, bastano e avanzano, siamo pronti per giocare questa partita. Chiesa e Pogba domani non ci sono, impossibile mercoledì e al 99% neanche con l'Inter. Se ci saranno, molto difficile, con Verona e Lazio. Ma sarà molto difficile. Al posto di Locatelli? Domani vedrò".