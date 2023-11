Allegri: “Col Cagliari importante e difficile. Non credo di avere Danilo con l’Inter”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari, Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato così del momento dei suoi: “È importante sotto tutti i punti di vista, per la classifica e per chiudere questo ciclo. I punti di domani servono quantomeno per mantenere i punti di vantaggio sulla quinta. Domani partirà Gatti, non possiamo fare calcoli. Domani è la partita più importante. Il Cagliari è molto pericoloso, Ranieri in panchina non ti dà vantaggi. Non è poco. Ha giocatori davanti che hanno velocità e tecnica. Petagna e Pavoletti danno fisicità. Domani sarà difficile, bisognerà avere molta pazienza.