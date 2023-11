Allegri: “Mio futuro? Se ne parla, io penso a quello della Juve. Ho imparato che…”

In conferenza stampa alla vigilia di Monza-Juventus, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha risposto anche sul suo futuro. "Si parla sempre del mio futuro in questo periodo, ne parlano. Si lavora bene e insieme per il futuro nei prossimi anni, io ho un contratto fino al 2025. Ho parlato coi nuovi dirigenti e andiamo molto d'accordo, con tutti. C'è una buona armonia per creare un bel futuro anche col settore giovanile. Ho imparato nel 2014 che nella Juve passano gli uomini, ma restano uomini e DNA. Bisogna stare zitti, tenere profilo basso e lavorare, il resto non conta nulla. Si va molto d'accordo sul futuro della Juve, immediato e dei prossimi anni".