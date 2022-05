Juve, Allegri: “Mai vinto contro l’Inter? Speriamo sia la volta buona. Dybala…”

Le parole dell'allenatore toscano dei bianconeri alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter

"La Juve non ha mai vinto contro l'Inter in questa stagione? Speriamo che domani sera sia la volta buona. E' una finale di Coppa Italia, è bello esserci. Bisogna fare tutto il possibile per vincere, sapendo che giochiamo contro una squadra forte".