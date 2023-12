Monza-Juve, Allegri: “Continuiamo così per restare attaccati ai primi posti. Il Napoli…”

«Quando lavori e c'è positività nell'ambiente, tutti si mettono in discussione, chi gioca e chi entra, è un bene. Conosciamo i nostri limiti, abbiamo qualcuno da recuperare in condizione, come Danilo o Locatelli. Ma il gruppo sta facendo cose importanti e non dobbiamo fermarci, dobbiamo lavorare settimana dopo settimana per restare il più possibile attaccati alla testa della classifica. Dovevamo chiudere meglio sul tiro di Carboni che ha chiuso quel mancino. Dobbiamo lavorare meglio quando siamo sotto pressione ma si sono tutti messi a disposizione per portare a casa il risultato», ha aggiunto sulla partita.