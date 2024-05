EDICOLA / CdS: TristiIN, finisce male la storia di Allegri alla Juve

"TristiIN". Così il Corriere dello Sport titola sulla sua prima pagina la storia della separazione di Allegri dalla Juve. "Dal trionfo in Coppa Italia all'Allegri Out: finisce male una lunga storia di successi alla Juve", si legge. "È fuori per incompatibilità - aggiunge il giornale - e a Bologna va Montero. Il club decide per la svolta immediata e contesta a Max cinque episodi dopo la vittoria con l'Atalanta". "Scanavino gli ha comunicato l'addio, Giuntoli non si è visto alla Continassa. E sul futuro allenatore bianconero: "Thiago Motta, intesa per due anni più uno".