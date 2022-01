Allegri: “Partita coraggiosa ma vedere festeggiare gli altri fa rabbia. Ai ragazzi ho detto…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha parlato così dopo la sconfitta in Supercoppa con l'Inter

"Domenica scorsa abbiamo vinto una partita impensabile e oggi abbiamo perso a 5 secondi dalla fine contro la squadra più forte del campionato. Abbiamo giocato bene a parte i primi 5' dove siamo stati timorosi. L'ingenuità di Alex Sandro l'abbiamo pagata a caro prezzo, tra l'altro Alex Sandro ha fatto la miglior partita della stagione. Bonucci? Ho aspettato che la palla uscisse, anche loro volevano fare un cambio per i rigori. Per andare a fare fallo, siamo usciti male. Dispiace perché potevamo giocarcela ai rigori, questa partita ci deve dare consapevolezza e rabbia. Veder festeggiare gli altri fa girare le scatole, ai ragazzi però ho detto negli spogliatoi che non c'è niente da rimproverare. In queste partite io mi diverto un po' di più, c'è da fare qualcosa di diverso dal solito. Fisicamente stiamo meglio, stasera abbiamo fatto una partita di coraggio e tenuto l'1 contro 1 dietro. Sabato abbiamo l'Udinese, per questa rincorsa, un passetto alla volta per raggiungere il quarto posto. Cosa c'è di positivo? Tra Roma e Napoli, abbiamo pareggiato col Napoli facendo una partita migliore di quelle con la Roma. Abbiamo fatto partite serie all'andata con Milan e Napoli, paghiamo errori individuali. Ai ragazzi ho detto che non ci dobbiamo rimproverare nulla, ma vedere festeggiare gli altri fa girare. Dybala non rinnova? Son contento di quello che sta facendo, deve ritrovare la convinzione. Ai contratti ci pensa la società".