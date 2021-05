Zanetti (All. Venezia): “Esposito ha le stimmate del campione. Vi assicuro che farà…”

Intervistato da DAZN, Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha speso due parole anche su Sebastiano Esposito

Un sogno ancora vivo, una Serie A ancora possibile. Il Venezia di Paolo Zanetti è una delle squadre di Serie B qualificate ai playoff, all'inseguimento dell'ultimo posto utile per far compagnia a Empoli e Salernitana nel prossimo campionato di A. In un'intervista concessa i microfoni di DAZN, il tecnico dei lagunari ha speso alcune parole anche su Sebastiano Esposito, giovane attaccante in prestito a Venezia dall'Inter. Ecco le sue dichiarazioni: