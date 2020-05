Altobelli: “Calciopoli? Polemiche inutili. Inter, il ‘Triplete’ è arrivato con la Juve in A”

Alessandro Altobelli riavvolge il nastro e parla del suo rapporto dell’Inter e non solo. In un’intervista rilasciata a Sportpaper.it, ‘Spillo’ ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato in nerazzurro: “Se dici Inter penso ad una famiglia, io mi sono innamorato dell’Inter di Herrera, Mazzola e Suarez. Infatti ancora oggi ringrazio l’Inter a cui devo uno scudetto ed anche la coppa del mondo. Coppia di oggi simile a me e Rumenigge? Non voglio mai fare confronti anche perché lui aveva giocato nel Bayern, lo reputo uno dei migliori attaccanti del mondo.

PIU’ FORTE – “Tralasciando i vari Maradona, Platini e Pelè, che ho visto giocare anche quando ero piccolo al mondiale del 1970, secondo me Beccalossi aveva tutte le carte in regola per diventare il migliore al mondo. Nell’Inter? Domanda difficile, ci sono stati milioni di campioni che hanno giocato nell’Inter. Ma reputo Beccalossi uno dei migliori, ebbe un momento di notorietà incredibile a Milano, era fortissimo”.

JUVENTUS – “Non si deve mai mettere a confronto la passione con la professionalità. Ci sono tantissimi giocatori che tifano una squadra ma giocano in un’altra. Ringrazio Boniperti e Agnelli per avermi acquistato dopo che mi avevano cacciato dall’Inter, ma comunque io ero, sono e sarò interista”.

CALCIOPOLI – “Sono polemiche inutili, si deve pensare solamente a non ripetere più certi errori e di ricadere nel baratro. La Juve ha pagato quello che doveva pagare, c’è comunque da ricordare che l’Inter ha vinto nel 2010 il Triplete con la Juve in Serie A. Non servono ulteriori polemiche”.