Altobelli: “Inter, hai l’obbligo di provarci. Sei punti? Recuperare è difficile ma si può”

Lo ha già detto e lo ha ribadito ai microfoni di TMW. Alessandro Altobelli ha parlato dell’Inter e della vittoria sulla Samp e a proposito della corsa per il titolo ha detto: «Recuperare sei punti alla Juve è difficile però si può tentare. Anche perché ci sono ancora scontri diretti come Juve-Lazio. La squadra di Inzaghi ha giocato un gran campionato. arebbe stato bello che la Serie A non avesse avuto interruzioni per vedere come sarebbe oggi la classifica. L’Inter ha un posto quasi assicurato in CL ma ora ha il dovere di provarci. Dovrà puntare sulle sue qualità e fare affidamento anche sulle prossime partite che sono piuttosto abbordabili».

«Con la Samp? Il primo tempo è stato molto buono, poi c’è stato un calo evidente. Ma si è vista un’altra squadra, con un altro modulo, che ha provato a fare la partita. Il 3-4-1-2 dà la possibilità ad Eriksen di giocare nel suo ruolo ideale. Ai gol di Lautaro e Lukaku siamo abituati, con loro due c’è un salto di qualità e si può provare a recuperare qualche punto», ha aggiunto.

(Fonte: TMW)