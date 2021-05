Amadeus: “Finalmente Inter, Conte ora raddoppi. Regalo scudetto? Ecco chi vorrei”

Intervenuto a TMW Radio, Amadeus, noto conduttore e grande tifoso dell'Inter, ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria dello scudetto

Marco Macca

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Amadeus, noto conduttore e grande tifoso dell'Inter, ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria dello scudetto dei nerazzurri di Antonio Conte:

Che ne pensi del tricolore arrivato ieri?

"Ci sarà modo per festeggiare ma è bello andare in giro per Milano e vedere la gente con le maglie dell'Inter. Devo dire finalmente. 11 anni dall'ultimo titolo e quindi erano troppi anni senza vittorie. Abbiamo interrotto l'egemonia della Juventus ed è una grandissima soddisfazione".

Chi i protagonisti di questa stagione?

"Credo che tutti abbiano svolto il proprio lavoro alla perfezione. Non avremmo vinto lo Scudetto se Conte non fosse arrivato e messo a posto le cose. Importante anche Marotta, fondamentale come l'arrivo dell'allenatore. Io poi ricordo che non tutti erano felicissimi dell'arrivo di Lukaku, invece ha ripagato la fiducia di Conte. Poi ci metterei Barella, Hakimi, Eriksen, che si è adattato a un ruolo non suo e ha confermato che, ancora una volta, Conte aveva ragione. E poi la difesa, che quando Conte l'ha rimessa a posto ha ricominciato a vincere".

Quali i momenti chiave della stagione?

"La vittoria a gennaio dell'Inter sulla Juventus. ha fatto capire che la squadra era quantomeno allo stesso livello dei bianconeri. Psicologicamente è stata una partita importante. E poi Inter-Lazio e il derby vinto".

Campionato ormai finito?

"Io credo che voglia vincerle tutte Conte, a partire da quella con la Juventus. Prima per onorare il campionato e per far vedere che non si tirano i remi in barca".

Chi vorrebbe come regalo Scudetto?

"Io vorrei Kanté. Darebbe alla squadra una marcia in più e formerebbe un centrocampo stellare".

Cosa chiederebbe a Conte?

"Lo ringrazierei per questi due anni meravigliosi: non vogliamo raddoppiare? Per aprire un ciclo, meglio rimanere per un periodo lungo".

(Fonte: TMW Radio)