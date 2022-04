Ambrosini: “Scudetto, può essere il weekend decisivo. Italia, non sono un catastrofista. San Siro…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista ai microfoni del quotidiano sulla Serie A, il caos Nazionale e lo stadio di Milano

Dalla delusione per la Nazionale al campionato che torna con il big match tra Juventus e Inter. Sono tanti i temi caldi alla vigilia del ritorno in campo della Serie A. Ai microfoni di Libero, l'ex centrocampista Massimo Ambrosini esprime i suoi pensieri sull'attualità, a partire dalla volata scudetto con il Milan, la sua ex squadra, in vetta: