Ancelotti: “Scudetto? Milan non al livello di Juve e Inter, ma tutto può succedere”

Nel corso dell’intervista concessa ai colleghi di Tiki Taka, Carlo Ancelotti ha parlato anche del campionato di Serie A. Questo il suo pensiero sulla lotta scudetto: “Il Milan ha fatto dei passi da gigante ultimamente. Ai rossoneri manca ancora qualcosa per essere al livello di Juventus ed Inter, ma non bisogna dimenticare che questa è una stagione strana per tutti i campionati in Europa, dove vedo risultati abbastanza sorprendenti. Ci sono in testa squadre che nessuno avrebbe mai detto all’inizio della stagione. Tutto può succedere”.