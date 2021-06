Andreas Pereira: “Mourinho? Con lui i giocatori erano esausti, chiedeva troppo”

Le parole del biancoceleste: "Quando abbiamo iniziato la preparazione, tutto è andato bene, ho avuto una buona relazione con lui perché parlavamo in portoghese"

Intervenuto ai microfoni di ColinInterview, Andreas Pereira, attaccante della Lazio, ha parlato così del suo rapporto con Jose Mourinho ai tempi del Manchester United: "Quando sono arrivato allo United, molti giocatori mi avevano detto che con lui era difficile. Che chiedeva tanto ai calciatori. Mi sono detto fosse normale per un allenatore di quel livello. Quando abbiamo iniziato la preparazione, tutto è andato bene, ho avuto una buona relazione con lui perché parlavamo in portoghese. I giocatori però erano esausti, sentivamo che lui stesse chiedendo loro troppo. Le cose non sono più andate, e lui è andato via a dicembre o a gennaio".