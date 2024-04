Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma stasera contro l' Empoli stasera: "Ultima sosta di questa stagione lunga e intensa. L'Inter ha giocato tanto, la squadra aveva bisogno di ricaricare le batterie. Tanti giocatori sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Chi è rimasto ad Appiano Gentile ha potuto recuperare. Diventa fondamentale sfruttare ogni momento per staccare a livello mentale e prepararsi al rush finale di questo finale di campionato. Due mesi che servono per ultimare il lavoro, con un vantaggio così importante. Ora bisogna raccogliere i frutti di un lavoro così importante. Mantenere alta la concentrazione. L'obiettivo è lo scudetto, bisogna trovare stimoli per crescere ancora. Nazionali? Non è semplice tornare da lunghi viaggi e ritrovare subito la giusta concentrazione. Questi sono giocatori di grande esperienza. Sono abituati a giocare tante partite. La rosa è abituata. Gli impegni con le Nazionali non sono sempre un peso. A volte cambiare aria può far bene. Asllani ? Sta crescendo costantemente. Andare in Nazionale lo ha aiutato a mantenere anche il minutaggio. Per i giocatori giovani è importante giocare anche partite importanti".

"Lautaro? Ci ha abituato talmente bene dal punto di vista dei numeri che quando si parla di lui diventa riduttivo parlare solo dei gol. Le sue prestazioni non sono solo i gol. C'è tanto altro in quello che riesce a mettere in campo. Anche se non segna è sempre importante e costante. Non solo in fase di sviluppo e di manovra, aiutando la squadra in ogni momento. Thuram è riuscito a integrarsi perfettamente. È cresciuto come attaccante, insieme a Lautaro e alla squadra. Ha aggiunto sicuramente qualcosa a questa Inter. Per le caratteristiche che ha riesce ad incidere soprattutto nel finale di gara, fa la differenza con il suo strapotere. Sta maturando anche come attaccante nel gestirsi in maniera ottimale. Con le sue qualità spesso e volentieri riesce ad essere decisivo. Mkhitaryan ha un'intelligenza tattica che gli permettono di mettersi sempre nelle posizioni giuste, non è mai fermo. Raramente fa lo strappo, si muove prima e legge prima le giocate. In questo modo si rende sempre utile alla squadra, spendendo meno energie. Dimarco si è ritagliato uno spazio importante con questi colori che lui sente tantissimo. Se li sente addosso. Interpreta il ruolo di esterno in maniera davvero unica. Difficile definirlo nel ruolo, ricopre la fascia sinistra in maniera totale", ha concluso Andreolli ai microfoni di Inter TV.