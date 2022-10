Andreolli: “Inzaghi voleva dare continuità alla rosa che ha fatto bene. Mi sembra che Onana…”

Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma oggi contro la Salernitana: "Gosens fuori? La sorpresa di oggi è che non ci sono sorprese. L'Inter ha cambiato spesso ultimamente, il mister ha voluto dare conferma ad una formazione che ha fatto bene mercoledì. Il fatto di avere davanti una settimana in cui non si giocherà darà modo di fare l'ultimo sforzo e poi di riprendersi. C'è la voglia di dare continuità e riportare in campo l'entusiasmo di mercoledì".