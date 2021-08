Addio Lukaku-Inter, Angioni: “I tifosi meritavano di più. Il re di Milano…”

Carlo Angioni, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così le modalità del passaggio di Lukaku dall'Inter al Chelsea

"Di Milano è stato il re nerazzurro ma lasciando il vecchio regno Romelu Lukaku forse avrebbe potuto avere più considerazione per i suoi “sudditi” interisti, abbandonati in quattro e quattr’otto dopo una montagna di messaggi d’amore senza che ci fosse una spiegazione del diretto interessato. Prima di andare via dall’Italia Big Rom ha detto «scriverò un messaggio tra qualche giorno». Tutti i suoi fan lo aspettavano sui social, volevano capire e magari rendere (se mai possibile...) più dolce la partenza, però Lukaku ha preferito rimandare. Legittimo, per carità, ma non aver scritto e spiegato prima della stretta di mano a Londra con Marina Granovskaia, dei sorrisi con la maglia del Chelsea, delle sviolinate per i Blues, non è stata una mossa azzeccata. Il tifoso interista, orfano del totem che ha riportato lo scudetto nella casa nerazzurra, meritava qualcosa in più: ha amato dal primo secondo il numero 9, è stato ricambiato, voleva un vero saluto prima di diventare il passato. Perché quando Romelu parlerà, il tempo sarà già scaduto".