CorSera – Serie A a lavoro per anticipare il fischio d’inizio: oggi altro incontro, la nuova ipotesi…

La Lega di Serie A studia il nuovo piano per gli orari delle sfide di campionato fino al termine della stagione. Il Corriere della Sera spiega la situazione, con le parti che cercano l’intesa per anticipare il fischio d’inizio:

“La ricerca di un’intesa per l’anticipo degli orari delle partite non è ancora stata raggiunta fra i tre attori principali della vicenda. Ovvero la Lega che organizza il campionato, le tv che subiscono emorragie di spettatori dopo le 23, i calciatori che, pur favorevoli a iniziare prima le gare, non sono disposti a giocare prima delle 17. Bocciata perciò la proposta iniziale dell’ad De Siervo di cominciare mezzora prima le sfide di tutte le finestre orarie, le tv — recedendo dal diktat di far trascorrere due ore e un quarto fra una gara e l’altra — stanno studiando una nuova ipotesi. Fischio d’inizio alle 17 per la prima partita, a seguire incontro alle 19.05 e per finire notturna fissata alle 21.15. Oggi le parti torneranno a parlarsi: in caso di accordo, i nuovi orari entrerebbero in vigore dal prossimo week-end“.