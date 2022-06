Antonelli: “Mourinho? Artefice principale della vittoria in Conference League”

Le parole dell'ex giallorosso: "Resta un trofeo importante, non è assolutamente una coppetta. L’unica squadra che l’ha vinta è la Roma"

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Roberto Antonelli, ex calciatore della Roma, ha parlato così della vittoria della Conference League da parte dei giallorossi: “Resta un trofeo importante, non è assolutamente una coppetta. L’unica squadra che l’ha vinta è la Roma ed è una grande soddisfazione. Mourinho? È stato l’artefice principale, nonostante alcune assenze importanti tra i giocatori come Spinazzola che ha recuperato proprio nelle battute finali”.