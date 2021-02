Antonini: “Lukaku vince da solo. Inter tranquilla, Milan ha l’Europa. Scudetto? La Juve…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore del Milan dopo la vittoria per 3-0 dell'Inter di Antonio Conte nel derby di Milano

Luca Antonini, ex calciatore - tra le altre - del Milan e oggi operatore di mercato, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione 'Stadio Aperto' su TMW Radio per commentare il successo dell'Inter sui rossoneri: "Se avessimo pensato al Milan secondo giocarsi questo derby con l'Inter, qualche mese fa, tutti avrebbero messo la firma. Quando si è lassù ci si aspetta di poter vincere e arrivare all'obiettivo ma non è facile. Il Milan ha anche l'Europa League, altri impegni e sforzi che l'Inter non ha. Hanno potuto preparare la partita con tutta tranquillità, i rossoneri no".