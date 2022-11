Argentina, esordio amaro al Mondiale. Lady Martinez si rilassa in spiaggia

La compagna dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, sfoggia un fisico strepitoso in spiaggia a Doha

Esordio amaro per l'Argentina nel Mondiale in Qatar. Lautaro e compagni hanno subito una pesante sconfitta contro l'Arabia Saudita. La compagna dell'attaccante dell'Inter, Agustina Gandolfo, intanto si rilassa al mare e sfoggia un fisico strepitoso in spiaggia a Doha: