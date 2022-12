Argentina agli ottavi col vento in poppa: sorpresa più grande… riguarda Lautaro

“L’Argentina vola agli ottavi con la prima grande partita del suo Mondiale. Ci arriva da prima del girone e quindi evita pure la Francia, nonostante la brutta serata del suo fuoriclasse che ha sbagliato anche un rigore: affronterà l’Australia con il vento in poppa. La sorpresa più grande è arrivata dalla formazione dell’Argentina, con Lautaro fuori e il lancio di Alvarez in attacco, oltre all’attesa promozione di Enzo Fernandez in regia: terzo playmaker in altrettante partite. Hanno funzionato le scelta ma soprattutto ha funzionato la squadra, entrata in campo con un atteggiamento diverso dalle altre volte. Aggressivo, determinato, rapido”, si legge.