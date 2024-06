Amichevoli, 45 minuti per Arnautovic in Austria-Serbia: finisce 2-1

Marko Arnautovicha giocato, con la fascia da capitano al braccio, questa sera nell'amichevole tra la sua Austria e la Serbia. La gara è finita due a uno per la Nazionale Austriaca. Per l'attaccante dell'Inter 45 minuti in campo, nel primo tempo, poi è stato sostituito al 45esimo da Gregoritsch. Di Wimmer e Baumgartner per l'Austria, il gol della Serbia è stato invece segnato da Pavlovic.