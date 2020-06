Ex Inter, Arnautovic spiazza tutti e presenta il suo Gin: “Se lo faccio io è buono”

Con l’Inter ha vinto il Triplete. Ora gioca in Cina, dopo le sue avventure in Premier League, Marko Arnautovic, ha presentato una nuova iniziativa, lontana dal suo lavoro di calciatore. È diventato un produttore di Gin. Il giocatore ha postato un video sui social nel quale racconta la sua nuova avventura. A Skysport Austria ha detto: «E’ vietato ai minori ovviamente. Ma se lo faccio io è buono». Ha vissuto la sua quarantena con la sua famiglia per quattro settimane a Dubai, poi in Germania. La bottiglia da mezzo litro è in vendita su arnautovicgin.com e costa 34,90 euro.