Premiato ai "Globesoccer Awards", in quel di Cala di Volpe in Sardegna, come miglior allenatore della Premier League, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato così a Sky della Serie A:

"Mi piace molto la Serie A per gli allenatori di alto livello e di grande esperienza. Quello che ha fatto l'Inter nelle ultime stagioni è straordinario. Il progetto del Milan mi è piaciuto molto, con tanti giovani di talento e con Pioli che ha fatto fare al club un grande passo in avanti. Mi piacciono anche i giovani come Thiago Motta, lo conosco da quando avevamo 15 anni perché giocavamo entrambi nella Masia. Il suo Bologna mi è piaciuto, anche per come ha giocato"