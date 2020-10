Asamoah, proseguono i contatti con la Sampdoria: la richiesta. Già rifiutati tre club

Risolto il suo contratto con l’Inter, per Kwadwo Asamoah è tempo di pensare alla sua prossima destinazione. La priorità del ghanese è chiara: rimanere in Italia. Secondo il portale ghanasoccernet.com, l’ormai ex nerazzurro avrebbe già rifiutato le proposte dei francesi dell’Olympique Marsiglia,degli inglesi del Reading e del Crotone: contatti avanzati con la Sampdoria, dove Asamoah potrebbe ritrovare l’ex compagno di squadra Antonio Candreva. La richiesta di ingaggio da parte del ghanese è di un milioni di euro a stagione.