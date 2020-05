Sport – Barcellona, assalto finale per Lautaro: Inter, tra le contropartite c’è un ‘affare’

Il momento chiave dell’operazione Lautaro è arrivato. A scriverlo è il quotidiano catalano Sport, che spiega come Inter e Barcellona siano alla ricerca di un accordo che accontenti le parti: i nerazzurri valutano il ‘Toro‘ almeno 111 milioni, i blaugrana vogliono inserire nell’operazione almeno due contropartite tecniche e hanno consegnato a Marotta e Ausilio la lista dei calciatori tra cui scegliere.

I calciatori proposti dal Barcellona sono Umtiti, Junior Firpo, Semedo, Vidal, Rafinha e Todibo. Proprio il difensore francese è molto richiesto e potrebbe rappresentare un affare per l’Inter: il club nerazzurro è consapevole che al momento la valutazione non è elevato e che potrebbe ricavare in pochi anni una plusvalenza importante con un’eventuale cessione.