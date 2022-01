Atalanta-Inter, torna titolare Darmian. Davanti ballottaggio Sanchez-Lautaro

Dopo la vittoria della Supercoppa con la Juventus, l'Inter avrà un altro impegno difficile. Domenica la squadra di Inzaghi sarà ospite dell'Atalanta

ATALANTA - Le assenze in Coppa Italia avevano fatto sorgere dubbi sul nuovo positivo in casa nerazzurra. Gasperini ha precisato la condizione medica di Djimsiti che sarà a disposizione contro l'Inter. Davanti ci sarà ancora Muriel. Il Mu si unisce al MA di Malinovskyi? Probabile dato che raramente Gasperini è partito con il "piccolo Ronaldo" senza l'ucraino (che in Coppa era squalificato) a supporto. In Coppa Italia erano assenti causa squalifica anche Toloi e Ilicic. Il primo sarà titolare, sul secondo non c'è certezza.