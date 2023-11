Atalanta, Gasperini: “Fa male, ma contro l’Inter si può perdere. Il cambio di Lookman…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai giornalisti presenti in sala stampa al triplice fischio del match con l'Inter. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:"Abbiamo fatto la nostra partita contro un avversario di valore. È chiaro che il risultato ci fa male, però va bene così: hanno fatto un gran gol con Lautaro, il 2-1 ci ha rimesso in partita, da queste partite dobbiamo uscire si dispiaciuti dal risultato, ma con la carica giusta. Abbiamo messo in campo alternative che possono esserci utili".