È Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, l’arbitro designato per Atalanta-Inter, match valido per la settima giornata di Serie A, in programma domenica alle 15 al ‘Gewiss Stadium’.

Doveri avrà come assistenti Longo e Del Giovane. Il Quarto Uomo dell’incontro sarà Ghersini. Il VAR sarà Mariani, l’Assistente VAR Bindoni.

(inter.it)