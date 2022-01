Atalanta-Inter, dubbio Sanchez per Inzaghi. “Cileno in condizioni smaglianti ma…”

Dopo la vittoria in Supercoppa, l'Inter ieri è tornata ad Appiano per preparare la sfida, delicata, contro l'Atalanta

Dopo la vittoria in Supercoppa, l'Inter ieri è tornata ad Appiano per preparare la sfida, delicata, contro l'Atalanta. "L’orientamento di Inzaghi, comunque, è quello di limitare le rotazioni, con la speranza che l’entusiasmo generato dalla vittoria con la Juventus possa far dimenticare un po’ di stanchezza. Del resto, la sfida con l’Atalanta, il terzo big-match di fila, richiede l’Inter migliore e per il turn-over si potrà attendere la gara con l’Empoli, in Coppa Italia", spiega il Corriere dello Sport.