Atalanta-Inter, pagelle Gazzetta: Dzeko show, il migliore. Lautaro top, due bocciati

Voti alti per centrocampo e attacco mentre bocciati due difensori su tre: sono questi i giudizi de La Gazzetta dello Sport sull'Inter che ha battuto l'Atalanta. Il migliore, ovviamente, è Dzeko, voto 7,5: "Raggiunge e supera la Dea. Altri due gol. E sono 6 in campionato. Ma Edin offre molto di più: sponde, triangoli, imbucate. Con lui l'Inter gioca meglio", spiega il quotidiano. 7 anche per Lautaro, Calhanoglu e Dimarco mentre superano la sufficienza (6,5) Onana, Dumfries e Mkhitaryan. 6, invece, per Bastoni, Barella e Acerbi mentre sono due i bocciati: Skriniar, voto 5,5 e De Vrij, il peggiore (voto 5): "Un brusco passo indietro rispetto agli incroci con il Barça. Stecca il tempo di entrata e causa il rigore su Zapata. Ammonito dopo un duello perso male"