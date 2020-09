Serie A, Atalanta show anche all’Olimpico: 4-1 alla Lazio. Anche la Dea a 6 punti

Dopo il poker al Torino, arriva anche quello alla Lazio: l’Atalanta continua a stupire e domina senza storia per 4-1 i biancocelesti all’Olimpico. Apre le danze Robin Gosens, che poi serve l’assist per il bel raddoppio di Hans Hateboer. Ci pensa poi il Papu Gomez a chiudere il primo tempo 3-0 per la Dea. Nel secondo tempo si riaccendono le speranze laziali con il gol di Caicedo. Immobile però fallisce poi la rete del 3-2 solo davanti a Sportiello; un gol fantastico di Gomez chiude poi la partita e consegna altri tre punti alla squadra di Gasperini.