Atalanta, Percassi: “Pinamonti? Bel giocatore, ma in attacco siamo in tanti”

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, a margine di un evento di sponsorizzazione a Zingonia ha parlato dell'interesse del club orobico per Andrea Pinamonti, attaccante classe '99 in uscita dall'Inter: "Se accadrà qualcosa su Pinamonti? No, è un bel giocatore, ma l'Atalanta ha tanti attaccanti, ha Miranchuk, Pasalic, Zapata, Muriel. Vediamo cosa succederà, ma bisogna sempre tenere in considerazione la profondità della rosa. Numericamente non ci sono zone di campo con una necessità assoluta: senza competizione europea la rosa è molto abbondante".