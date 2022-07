Atalanta, ieri vertice di mercato: Pinamonti primo obiettivo. L’Inter chiede 20 milioni

Vertice ieri, giovedì, in casa Atalanta tra Steve Pagliuca e Luca Percassi: si delineano le strategie per le prossime mosse. In primis, si è parlato di Andrea Pinamonti, nome caldo per l’attacco che l’Inter vuole piazzare a non meno di 20 milioni, poi di due mister X: un centrale difensivo e almeno un esterno di centrocampo.