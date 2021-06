Augello: “Nazionale? Mai pensato di meritarlo. Spinazzola e Palmieri molto meglio di me”

Il giocatore della Sampdoria non è sorpreso dalla mancata convocazione in Nazionale

Tommaso Augello è stato uno dei terzini che più si è messo in mostra nell'ultima stagione in Serie A. Ma il giocatore della Sampdoria non è sorpreso dalla mancata convocazione in Nazionale. "Onestamente mai, assolutamente no, mai pensato di meritarlo".