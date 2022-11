Inter, gli auguri da parte del club a Boninsegna: “Buon compleanno, Bonimba!”

171 gol in maglia nerazzurra che ha avuto l'onore di vestire per sette stagioni. Bonimba è stato sicuramente uno degli attaccanti più forti degli anni '70. Univa una forza fisica dirompente a un senso innato del gol. Le sue caratteristiche tecniche gli hanno permesso di diventare il terzo miglior marcatore di sempre della storia nerazzurra. È stato uno dei protagonisti dello Scudetto del 1970/71 e per due volte ha vinto la classifica cannonieri della Serie A.