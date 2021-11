Auriemma: “Insigne? L’agente ha fatto bene a parlare. Andrà a giocare altrove”

Le parole del giornalista vicino al club di Aurelio De Laurentiis sulla questione rinnovo per il calciatore che tiene banco ormai da mesi

Raffaele Auriemma, intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia, ha fatto chiarezza sul futuro di Lorenzo Insigne. Riporta TuttoNapoli: "Bene ha fatto il suo procuratore, Vincenzo Pisacane, a parlare sanando un difetto di comunicazione chiarendo che il Napoli ha offerto poco più della metà di quei 5 milioni presunti. Questo per evitare malumori tra i tifosi del tipo 'cosa vuole? Perché fa così? Magari ha altro per le mani...' facendosi convincimenti sbagliati. Credo che Insigne andrà a giocare da qualche altra parte. Se è vero ciò che dice Pisacane, e non ho motivo di dubitarne, me ne farò una ragione e ne ho tutto il diritto, a differenza del presidente che avrebbe potuto evitare quella frase pur se corretta".