"Elemento che certo non gratifica Gravina che resta in polemico silenzio. L’aspetto più sorprendente della norma viene considerata l’indicazione del 30 aprile come data ultima per le risultanze ai fini dell’iscrizione ai campionati. Una scadenza quanto meno anomala, posizionata a campionato in corso. Se la Figc si augura modifiche nel corso del processo di conversione in legge, la Lega di A — che pur auspicava l’indipendenza della Covisoc — rimanda all’assemblea del 7 giugno ogni valutazione".