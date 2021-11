Bagni: “Inter-Napoli è da scudetto. Questi due gli uomini decisivi”

Verso Inter-Napoli in programma dopo la sosta per le nazionali, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il grande doppio ex

Alessandro Cosattini

Verso Inter-Napoli in programma dopo la sosta per le nazionali, La Gazzetta dello Sport ha intervistato un grande doppio ex. Si tratta di Salvatore Bagni, che subito precisa: “Sono tifoso del Napoli. E torno in città ogni settimana. Inter-Napoli è una sfida scudetto. Anche se al primo posto con la squadra di Spalletti c’è il Milan. L’Inter deve vincere per riavvicinarsi alla vetta. Il Napoli ha meno ansie, ma non giocherà certo una partita di contenimento. Alla vigilia del campionato, avevo ipotizzato un Napoli da primo posto, con Inter immediatamente alle spalle. Gli azzurri hanno la stessa squadra dell’anno scorso con l’aggiunta di un prezioso Anguissa, I nerazzurri hanno invece perso Eriksen e Lukaku”.

Chi può decidere il match? Risponde così Bagni: “Nel Napoli Insigne, senza dubbio. Come nell’Inter Lautaro Martinez, che sente di dover dare qualcosa di più. E gli argentini in certe situazioni sanno sempre esprimere una carica maggiore degli altri”.