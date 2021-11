Bagni: “Inter e Napoli hanno lo stesso DNA. Inzaghi? Può fare molta strada in Europa”

Le parole dell'ex calciatore a poche ore dal match del Meazza: "I nerazzurri rischiano di più"

Salvatore Bagni, doppio ex di Inter-Napoli, ha parlato del match di questo pomeriggio ai microfoni di TuttoSport. Queste le sue considerazioni: «Oggi nerazzurri e partenopei proveranno a giocare a calcio. Entrambe le squadre hanno il DNA della squadra che vuole fare la partita e prendere in mano il pallino del gioco. Ci sarà da divertirsi. Quella che rischia di più è l’Inter. Se il Napoli dovesse vincere e portarsi a + 10, forse i nerazzurri si concentrerebbero maggiormente sulla Champions. La squadra campana sta facendo benissimo, e nonostante nella storia ci siano state tante rimonte, recuperare punti a questo Napoli sarebbe difficilissimo».

In particolare, sui nerazzurri ha aggiunto: «L’Inter avrebbe meritato di vincere a Roma con la Lazio e pure contro la Juventus: si tratta di cinque punti preziosissimi. Però nel calcio ci sta, se commetti degli errori, devi pagarli. Inzaghi è un allenatore che fa giocare bene, anzi benissimo, le sue squadre. Nella Lazio ha portato a casa dei trofei e ora per alcuni episodi ha perso punti. Ma non dubito minimamente delle sue capacità. Anzi, sono convinto che se passasse il girone di Champions come penso, potrà fare molta strada anche in Europa. Sono arrivati dei giocatori importanti, di qualità, nonostante le cessioni di Hakimi e Lukaku. Simone è una persona perbene, un professionista credibile: sicuramente otterrà grandi risultati».